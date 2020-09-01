مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة تحذر من التراخي في مكافحة كورونا

بروكسل- (د ب أ):

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من التراخي في مكافحة جائحة كورونا.

وقالت كيرياكيدس في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "غياب الإلزام بالعناية سبب لارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 مجددا في بعض أجزاء أوروبا... خطر حدوث المزيد من التصاعد حقيقي للغاية".

وأعربت كيرياكيدس عن تفهمها تماما لشعور كثير من الناس بالسأم من القيود والإجراءات الاحترازية والقلق المستمر، وقالت: "لكن لا يمكننا كسب هذه المعركة إلا معا... ليس هناك مجال للتراخي - لا ينبغي لأحد التغافل".

وطالبت كيرياكيدس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضمان توفير اختبارات كافية وقدرات استيعابية في المستشفيات بالإضافة إلى متابعة سلاسل العدوى طالما أنه لا يوجد حتى الآن لقاح مضاد لكورونا، مؤكدة ضرورة دراسة فرض قواعد سلوك أكثر صرامة بمجرد زيادة عدد الحالات مجددا.