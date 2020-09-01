أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة تحذر من التراخي في مكافحة كورونا

09:52 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة تحذر من التراخي في مكافحة كورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من التراخي في مكافحة جائحة كورونا.

وقالت كيرياكيدس في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "غياب الإلزام بالعناية سبب لارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 مجددا في بعض أجزاء أوروبا... خطر حدوث المزيد من التصاعد حقيقي للغاية".

وأعربت كيرياكيدس عن تفهمها تماما لشعور كثير من الناس بالسأم من القيود والإجراءات الاحترازية والقلق المستمر، وقالت: "لكن لا يمكننا كسب هذه المعركة إلا معا... ليس هناك مجال للتراخي - لا ينبغي لأحد التغافل".

وطالبت كيرياكيدس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضمان توفير اختبارات كافية وقدرات استيعابية في المستشفيات بالإضافة إلى متابعة سلاسل العدوى طالما أنه لا يوجد حتى الآن لقاح مضاد لكورونا، مؤكدة ضرورة دراسة فرض قواعد سلوك أكثر صرامة بمجرد زيادة عدد الحالات مجددا.

الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس مكافحة كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

إسرائيل تنهي إجراءاتها المشددة على غزة بعد تفاهمات للتهدئة مع حماس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. بدء تنفيذ 3 إجراءات جديدة بشأن التعايش مع كورونا