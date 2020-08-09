بابا الفاتيكان يجدد دعوته لتقديم مساعدات دولية إلى لبنان
مدينة الفاتيكان - (د ب أ):
جدد اليوم الأحد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، دعوته لتقديم مساعدات دولية إلى لبنان.
وقال البابا أمام حشد في ساحة القديس بطرس: "كارثة الثلاثاء الماضي تتطلب من الجميع، بدءا من اللبنانيين، العمل معا من أجل الصالح العام لهذا البلد الحبيب.. وأجدد مناشدتي للمجتمع الدولي لتقديم مساعدات سخية".
وأشار البابا فرنسيس إلى أن لبنان معروف بالمزيج من الثقافات الذي يضمه بين ربوعه.
وقال: "إن هذا التعايش بالتأكيد هش للغاية الآن.. نحن نعلم ذلك. لكني أصلي أن يزدهر ويتحرر ويقوى مجددا بعون الرب والمساعدة والتعاون بإخلاص من الجميع".
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