مقتل شرطي لبناني خلال احتجاجات وسط بيروت

وكالات

قال متحدث باسم الشرطة، إن شرطيًا لبنانيًا لقي حتفه خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وشب في شاحنة في ساحة رئيسية بوسط بيروت حيث تجمع محتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان بعد التفجير الذي وقع يوم الثلاثاء في مرفأ بيروت.

واقتحم متظاهرون مساء اليوم السبت، مقر جمعية مصارف لبنان بوسط بيروت، وأشعلوا النيران فيه، احتجاجًا على حادث انفجار مرفأ بيروت والأوضاع الاقتصادية المتدهورة والمطالبة بنزع السلاح من حزب الله وإعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت "سكاي نيوز" في نبأ لها، أن المحتجون اقتحموا مقر وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد.

وذكرت "رويترز" أن أحد عناصر قوات مكافحة الشغب اللبنانية، قتل خلال الاشتباكات مع المتظاهرين وسط بيروت.

وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وأعلن ‏الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم السبت، إصابة نحو 142 في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.

وشهد محيط البرلمان اللبناني تظاهرات عنيفة وغاضبة واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اللبنانية، ما أدى إلى إصابة العشرات.

بينما اقتحم محتجون في حي الأشرفية بالعاصمة اللبنانية مقر وزارة الخارجية، ورفعوا أعلام مكتوب عليها "بيروت مدينة منزوعة السلاح.. عاصمة الثورة".