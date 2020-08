اندلاع حريق بمبنى تجاري وسط بيروت خلال اشتباكات المتظاهرين وقوات الأمن (فيديو)

وكالات

اندلع حريق في مبنى تجاري وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم السبت، أثناء اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز" عربية.

وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت في احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

Burning of building owned by Marwan Kheireddine, former minister and Al-Mawarid Bank owner who recently bought a 9.9 million dollar apartment in NYC previously owned by Jennifer Lawrence with money stolen from Lebanese People.#لبنان_ينتفض #علقوا_المشانق_بالساحات pic.twitter.com/Iwb8uYkLQT