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كوريا الجنوبية تقدم مواد إغاثة طارئة للبنان

07:18 م السبت 08 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية تقدم مواد إغاثة طارئة للبنان

سول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الوحدة العسكرية التابعة لها المتمركزة في لبنان قدمت مواد إغاثة طارئة إلى بيروت، اليوم السبت، للمساعدة في التعافي من الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن وحدة دونجميونج (وحدة عسكرية كورية جنوبية تتمركز في لبنان) سلّمت 6000 مجموعة من الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى إلى السلطات العسكرية اللبنانية، مضيفة أنه سيتم تسليم 4000 طرد إضافي قريبًا.

كما تخطط حكومة كوريا الجنوبية لتقديم ما قيمته مليون دولار من مساعدات الإغاثة الطارئة للبنان، بحسب وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وتعمل وحدة دونغميونغ التي يبلغ قوامها 280 جنديا ومقرها مدينة صور الجنوبية بالقرب من الحدود مع إسرائيل كجزء من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) منذ عام 2007.

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