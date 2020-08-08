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إيطاليا تسمح للسفن السياحية باستئناف عملها اعتبارا من 15 أغسطس

02:14 ص السبت 08 أغسطس 2020
إيطاليا تسمح للسفن السياحية باستئناف عملها اعتبارا من 15 أغسطس

أرشيفية

روما- (د ب أ):
قررت إيطاليا السماح للسفن السياحية باستئناف عملها في إيطاليا اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.

ومنحت الحكومة الإيطالية ليلة الجمعة الموافقة في واحدة من أحدث تحركاتها لتعزيز صناعة السياحة الحيوية في إيطاليا، التي تضررت بشدة بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاءت الموافقة على الرغم من تأكيد إصابات بفيروس كورونا بين ركاب وأفراد طواقم في رحلات بحرية تم استئنافها مؤخرا في دول أوروبية أخرى.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا بنسبة 38 بالمئة يوم الجمعة، مع تسجيل 552 حالة إصابة جديدة مقارنة باليوم السابق.

ولم تشهد إيطاليا مثل هذا العدد المرتفع من حالات الإصابة اليومية منذ أواخر مايو. وقبل نحو أسبوعين، كانت إيطاليا تسجل يوميا ما يقرب من 200 حالة.

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