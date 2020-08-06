أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

شارك في ترميم مبانٍ أثرية لبنانية.. مصرع مهندس فرنسي في "انفجار بيروت"

10:18 ص الخميس 06 أغسطس 2020
شارك في ترميم مبانٍ أثرية لبنانية.. مصرع مهندس فرنسي في "انفجار بيروت"

المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس

باريس- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، أن المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس -الذي يعيش في لبنان للمشاركة في مشاريع ترميم مبان تراثية دمرتها الحرب- بين الضحايا الفرنسيين الذين لاقوا حتفهم في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت الوزيرة باشلو في تغريدة لها عبر تويتر، الخميس: "إن المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس، لقي حتفه في الكارثة الرهيبة في بيروت، والتي تعد الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان".

ونجم انفجار بيروت، بحسب السلطات اللبنانية، عن تخزين 2750 طنّا من نترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ المدينة "من دون أيّ تدابير للوقاية".. ويعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد سنوات شديدة الاضطراب منذ عقود.

هذا المحتوى من

Asha
جان مارك بونفيس روزلين باشلو انفجار لبنان بيروت

الخبر التالى:

ترامب: فيسبوك وتويتر يعاقبان ترامب لنشره "معلومات خاطئة" عن كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94875

    عدد المصابين

  • 47182

    عدد المتعافين

  • 4930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان