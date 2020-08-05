ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلاً و4 آلاف مصاب.. ومساعدات دولية تصل قريبًا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 78، بينما بلغ عدد المصابين 4 آلاف، وفق ما نقلت "إكسترا نيوز".
ونقل موقع "العربية" في أنباء عاجلة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن وصول أطباء طوارئ إلى بيروت في القريب العاجل.
وأعلنت فرنسا عن إرسال أطنان من المساعدات الطبية إلى بيروت لدعم عمليات إسعاف مصابي الانفجار المدوي الذي وقع في مرفأ المدينة، وأسقط إلى الآن عشرات المصابين وآلاف الجرحى.
ونقل "العربية" أيضًا أن زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، بإرسال مساعدات أمريكية عاجلة إلى لبنان.
كما أعلن صندوق النقد تضامنه مع الشعب اللبناني في محنته.
ودوي انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ضرب منطقة المرفأ، وأسقط آلاف الضحايا بين قتيل جريح، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع شركائها في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.
Clearest video of explosion💔#لبنان #BeirutBlast #Beirut #بيروت #Lebanon pic.twitter.com/MY2hSEscUq— Haya Noor PTI (@ImHaya__Noor) August 5, 2020
الخبر التالى:من مسافة 1.5 ميل.. الفيديو الأقرب لموقع انفجار بيروت
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