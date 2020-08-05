أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلاً و4 آلاف مصاب.. ومساعدات دولية تصل قريبًا

03:37 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلاً و4 آلاف مصاب.. ومساعدات دولية تصل قريبًا

أرشيفية


أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 78، بينما بلغ عدد المصابين 4 آلاف، وفق ما نقلت "إكسترا نيوز".

ونقل موقع "العربية" في أنباء عاجلة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن وصول أطباء طوارئ إلى بيروت في القريب العاجل.

وأعلنت فرنسا عن إرسال أطنان من المساعدات الطبية إلى بيروت لدعم عمليات إسعاف مصابي الانفجار المدوي الذي وقع في مرفأ المدينة، وأسقط إلى الآن عشرات المصابين وآلاف الجرحى.

ونقل "العربية" أيضًا أن زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، بإرسال مساعدات أمريكية عاجلة إلى لبنان.

كما أعلن صندوق النقد تضامنه مع الشعب اللبناني في محنته.

ودوي انفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية، الثلاثاء، ضرب منطقة المرفأ، وأسقط آلاف الضحايا بين قتيل جريح، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع شركائها في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.

انفجار بيروت وزارة الصحة اللبنانية مساعدات دولية

الخبر التالى:

من مسافة 1.5 ميل.. الفيديو الأقرب لموقع انفجار بيروت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94752

    عدد المصابين

  • 45569

    عدد المتعافين

  • 4912

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18603271

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 701253

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الآن الرابط مفعل | برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020