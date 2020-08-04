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عون يعقد اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للدفاع إثر انفجار مرفأ بيروت

07:37 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
عون يعقد اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للدفاع إثر انفجار مرفأ بيروت

ميشال عون

وكالات:

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، لمتابعة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

وتابع الرئيس عون الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأعطى توجيهات لكل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطالب عون بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار.

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