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لبنان: معلومات أولية تشير إلى انفجار مفرقعات داخل ميناء بيروت جراء حريق كبير

05:53 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
لبنان: معلومات أولية تشير إلى انفجار مفرقعات داخل ميناء بيروت جراء حريق كبير

انفجار بيروت

لبنان - (أ ش أ)

كشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.

كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.ض

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انفجار بيروت لبنان ميناء بيروت

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