لبنان: معلومات أولية تشير إلى انفجار مفرقعات داخل ميناء بيروت جراء حريق كبير
لبنان - (أ ش أ)
كشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.
وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.
كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.ض
هذا المحتوى من
الخبر التالى:"سكاي نيوز": مخزن لمادة "تي إن تي" تسبب في انفجار بيروت
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94640
عدد المصابين
-
44066
عدد المتعافين
-
4888
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18388982
عدد المصابين
-
11610248
عدد المتعافين
-
695412
عدد الوفيات
إعلان