بعد نفوق مئات الأطنان من الأسماك..نائب عراقي: ثمة "أجندات خبيثة" لمنع البلاد من الاكتفاء الذاتي

بغداد- (بي بي سي):

اتهم رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، سلام الشمري، اليوم، "أجندات خبيثة داخليا وخارجيا بمنع العراق من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والزراعية".

وتأتي تلك التصريحات بعد إعلان سلطات محافظة الديوانية نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسبب تسممها، بعد نحو عامين من كارثة مماثلة شهدتها عدة محافظات عراقية، جنوبي البلاد.

وفي بيان صحفي، قال الشمري: "بعد أن شهدنا خلال الفترة الماضية سلسلة الحرائق التي طالت أراض شاسعة من الحنطة والشعير بفعل فاعل، وبأجندات واضحة عادت هذه المرة نحو مزارع الأسماك".

وأضاف الشمري أن ‏"مجهولين ألقوا مواد سامة تسببت بنفوق مئات الأطنان من الأسماك في النهر الثالث، المصب العام، بالقرب من محافظة الديوانية".