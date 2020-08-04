مسؤول ألماني: سمعنا "صرخات اليأس" في مخيمات اللجوء باليونان

ليسبوس (اليونان)- (د ب أ):

عقب تفقده لمخيمات لجوء في جزيرة ليسبوس اليونانية، تحدث رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية أرمين لاشيت عن "صرخات اليأس".

وكان لاشيت قطع زيارته لمخيم "موريا" المكتظ باللاجئين في وقت سابق اليوم الثلاثاء بناء على نصيحة من رئيس الأمن المحلي لأسباب أمنية، وذلك بعدما تجمهرت مجموعات من اللاجئين ورددوا هتاف "حرروا موريا".

وقال لاشيت عقب زيارته مخيمي "موريا" و"كارا تيبي" في ليسبوس: "يتعين على الاتحاد الأوروبي بأكمله أن يستيقظ الآن".

ومرت الزيارة في "كارا تيبي" بدون حوادث. وتحدث لاشيت هناك على مدار أكثر من ساعة ونصف مع منظمات إغاثية.

وقال لاشيت إن رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي تتيح الفرصة لتطوير "حل دائم" لمشكلة اللاجئين"، مضيفا أنه لا ينبغي أن تترك أوروبا الحكومة اليونانية والسكان والسلطات في ليسبوس وحدهم.

وأعلن لاشيت عزم ولايته تقديم مساهمتها في ذلك، وجلب أطفال متضررين بشكل خاص وأقاربهم المقربين إلى الولاية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر لاشيت أن ألمانيا مشغولة للغاية بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن للجائحة معنى مختلفا تماما في مخيمات اللاجئين، لأن الناس لا يمكنهم مغادرة المخيمات إلا بقدر محدود للغاية، وذلك للحيلولة دون وصول الفيروس إلى المخيمات، مضيفا أن اللاجئين يعانون من "حالة افتقار للتطلع للمستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن لاشيت يعتزم ترشيح نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في ديسمبر المقبل، ويعتبر لذلك مرشحا محتملا لمنصب المستشار.