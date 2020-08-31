الطائرة الإسرائيلية تحط في أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف

وكالات:

حطت طائرة بوينج التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية قبل لحظات في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقبل هبوط الطائرة في المطار الإسرائيلي نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيديو عبر "تويتر" يظهره متحدثا عبر الهاتف مع الوفد الإسرائيلي الموجود على متن الطائرة، وهو يشير بيده إلى المسار الذي اتخذته الطائرة فوق السعودية، قائلا: "هذا يوم تاريخي، أنتم سافرتم بطائرة إسرائيلية في أول رحلة عبر الأجواء السعودية".

وأضاف: "في طريقكم لاتفاق سلام مع الإمارات المتحدة، لقد عملت من أجل هذا في السنوات الأخيرة ولطالما آمنت بأنه من الممكن تحقيق السلام مقابل السلام، من أجل السلام بحد ذاته".

وتابع: "انقلوا تحياتي إلى أصدقائنا في أبو ظبي "أهلا وسهلا" مني ومن شعب إسرائيل".