وزارة الداخلية السودانية: 88 وفاة و 44 مصابا جراء السيول
الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 88 وفاة، و 44 مصابا.
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 19 ألفا و 723 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 36 ألفا و 412 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 149 مرفقا، و 318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5379 رأس ماشية.
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها في ولايات الخرطوم، نهر النيل (شمال الخرطوم).
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