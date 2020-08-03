الملك سلمان يتلقى اتصالا من الأمير تشارلز
وكالات:
تلقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك وبشفائه.
الملك سلمان يتلقى اتصالا من الأمير تشارلزالعاهل السعودي يوجه كلمة للمسلمين ويعرب عن ثقته في تفهمهم لإجراءات الحج الاستثنائية
وأشاد الأمير تشارز خلال الاتصال بقيادة المملكة العربية السعودية مجموعة دول العشرين، ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلنت في 23 يوليو، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أجرى عملية جراحية "ناجحة" لاستئصال المرارة.
وأكدت مصادر سعودية أن الحالة الصحية للعاهل السعودي مستقرة، فيما أكدت ثلاثة مصادر سعودية في تصريح لوكالة "رويترز"، أن الملك بخير
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