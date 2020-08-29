قراصنة يخطفون بحارين كوريين جنوبيين قبالة غرب أفريقيا

سول- (د ب أ):

اختطف مسلحون مجهولون بحارين إثنين كوريين جنوبيين في المياه قبالة سواحل غانا بغرب أفريقيا، أمس الجمعة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وقالت هيئة الأمن البحري "درياد جلوبال" ومصادر حكومية كورية جنوبية إن سفينة صيد تحمل علم غانا، طراز "إيه.بي 703" تعرضت لهجوم من قبل قوات مسلحة، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق مدينة تيما الساحلية، أثناء صيدها لسمك التونة.

ويعتقد أن كوريين جنوبيين اثنين وطاقم محلي مكون من 48 شخصا كانوا على متنها.

وخطف المسلحون الكوريين الجنوبيين وتردد أنهم فروا باتجاه نيجيريا.

يأتي ذلك بعد شهرين فقط من خطف خمسة بحارة كوريين في 24 يونيو بالقرب من ميناء كوتونو في دولة بنين الأفريقية.

وتم إطلاق سراحهم في جنوب نيجيريا في 24 يونيو الماضي وعادوا إلى ديارهم الأحد الماضي.