محكمة في برلين تؤيد بطلان قرار حظر مظاهرة مناهضة لقيود كورونا
برلين- (د ب أ):
أيدت محكمة في برلين قرارا سابقا يمنح الضوء الأخضر لمظاهرة مطلع الأسبوع الجاري ضد القيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، ردًا على استئناف من الشرطة.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، أن الحظر الذي فرضته الشرطة في العاصمة الألمانية لم يعد ساري المفعول. والقرار نهائي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98062
عدد المصابين
-
69612
عدد المتعافين
-
5342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24584563
عدد المصابين
-
17066926
عدد المتعافين
-
834431
عدد الوفيات
إعلان