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محكمة في برلين تؤيد بطلان قرار حظر مظاهرة مناهضة لقيود كورونا

04:04 ص السبت 29 أغسطس 2020
محكمة في برلين تؤيد بطلان قرار حظر مظاهرة مناهضة لقيود كورونا

أرشيفية

برلين- (د ب أ):
أيدت محكمة في برلين قرارا سابقا يمنح الضوء الأخضر لمظاهرة مطلع الأسبوع الجاري ضد القيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، ردًا على استئناف من الشرطة.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا في برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، أن الحظر الذي فرضته الشرطة في العاصمة الألمانية لم يعد ساري المفعول. والقرار نهائي.​

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