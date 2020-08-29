أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

إطلاق سراح شخصية فنزويلية معارضة بارزة من السجن

01:56 ص السبت 29 أغسطس 2020
إطلاق سراح شخصية فنزويلية معارضة بارزة من السجن

أرشيفية

كاراكاس- (د ب أ):
أطلقت السلطات الفنزويلية سراح النائب المعارض خوان ريكسنس من السجن بعد قضاء عقوبة السجن لمدة عامين، حسبما قالت شقيقته يوم الجمعة.

وقالت رافاييلا ريكسنس على موقع تويتر إن شقيقها خوان ريكسنس الذي كان أحد أبرز السياسيين المعتقلين، أطلق سراحه إلى الإقامة الجبرية.

واعتقل ريكسنس في أغسطس عام 2018، بعد أيام قليلة من تحليق طائرتين بدون طيار صوب الرئيس نيكولاس مادورو وتم تفجير متفجرات كانتا تحملها خلال عرض عسكري.

واتهمت السلطات ريكسنس بالتورط في الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابة مادورو.

وتم احتجازه في منشأة "هيليكويد" التابعة لجهاز المخابرات.

وكتبت رافاييلا ريكسنس على تويتر "حتى لو كان أخي ينام اليوم في المنزل وفي فراشه، فإن العديد من الفنزويليين الأبرياء غير قادرين على ذلك. لن نتوقف عن القتال من أجلهم".

ويوجد نحو 380 سجينا سياسيا في فنزويلا، وفقا لمنظمة "فورو بينال" غير الحكومية.

فنزويلا إطلاق سراح عقوبة السجن

الخبر التالى:

كاني ويست يرفع دعوى لقبول ترشحه للانتخابات الرئاسية في ولاية ويسكونسن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| إيلون ماسك يعرض تجربة ربط الدماغ البشري مباشرة بالكمبيوتر