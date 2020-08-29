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ماكرون يحذر من اندلاع حرب أهلية في لبنان إذا لم تقدم له مساعدة

01:51 ص السبت 29 أغسطس 2020
ماكرون يحذر من اندلاع حرب أهلية في لبنان إذا لم تقدم له مساعدة

إيمانويل ماكرون

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، من اندلاع حرب أهلية في لبنان إذا لم تُقدَّم المساعدة له.
وقال ماكرون من باريس، حسبما نقل عنه موقع العربية نت، "إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة، وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية"، وسيؤدي ذلك إلى "تقويض الهوية اللبنانية".
وأشار ماكرون إلى "القيود التي يفرضها النظام الطائفي التي إذا ما أضيفت - لكي نتحدث بتحفظ - إلى المصالح ذات الصلة"، أدت "إلى وضع يكاد لا يوجد فيه أي تجديد سياسي وحيث يكاد يكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات".
وعلى نهج "المطالبة دون التدخل"، أشار إلى الإصلاحات التي يتعين تنفيذها وهي: "تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة، والنظام المصرفي".
وحذر من أنه "إذا لم نفعل ذلك فإن الاقتصاد اللبناني سينهار، والضحية الوحيدة ستكون اللبنانيين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى".
غير أن لبنان، كما قال ماكرون، "ربما يكون أحد آخر التجسيدات القائمة لما نؤمن به في هذه المنطقة: أي التعايش بين الأديان الذي يتجلى بأكثر مظاهره سلمية.. ونموذج التعددية الذي يقوم على التعليم والثقافة والقدرة على التجارة بسلام".

إيمانويل ماكرون اندلاع حرب أهلية لبنان

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