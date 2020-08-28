ميركل تستقبل رئيس وزراء السويد الخميس المقبل في برلين

برلين - أ ش أ

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستستقبل رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين على غذاء عمل يوم الخميس المقبل في المستشارية الفيدرالية.

ومن المقرر أن تبحث المستشارة ميركل ورئيس وزراء السويد عن أولويات رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القضايا الأوروبية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.