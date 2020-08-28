العراق.. حقوق الإنسان تدعو لردع المعتدين على الكوادر الطبية

بغداد - أ ش أ

دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى ضرورة التعامل مع "المعتدين والمتجاوزين" في حق الكوادر الصحية، وفق قانون مكافحة الإرهاب، محذرة من "هجرة" الأطباء خارج العراق، جراء تعرضهم لاعتداءات متكررة.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل الغراوي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة - إن "التجاوز في حق الأطباء والكوادر الصحية الذين يمثلون خط الصد الأول بتلك العدوانية، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مما يستدعي التعامل مع من يعتدي على الأطباء والكوادر الطبية والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف الغراوي، أن "تكرار الاعتداءات على الكوادر الطبية يستدعي أن تقوم الحكومة بإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة".

وتابع عضو مفوضية حقوق الإنسان بالقول، إن "التشريعات لليوم لم تذهب إلى القضايا الأساسية، منها قانون حماية الأطباء، وبالتالي يجب أن نعيد الأولويات التشريعية ونركز على القوانين التي تدعم هذه الحقوق، وبخلاف ذلك لن تجد الكوادر الطبية إلا الهجرة من العراق للحفاظ على حياتهم".