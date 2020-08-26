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الصين تتّهم طائرة تجسّس أمريكية باختراق أجوائها العسكرية

10:44 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
الصين تتّهم طائرة تجسّس أمريكية باختراق أجوائها العسكرية

بكين/واشنطن- (أ ف ب):

أعلنت الصين، أمس الثلاثاء، أنّ طائرة تجسّس أمريكية اخترقت منطقة حظر جوي يستخدمها جيشها لإجراء تدريبات بالذخيرة الحيّة، مطالبة واشطن بـ"التوقّف فوراً عن مثل هذه الاستفزازات".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدّث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان قوله إنّ طائرة استطلاع أميركية من طراز يو-2 حلّقت فوق شمال الصين في منطقة ممنوع الطيران فيها لأنّ الجيش الصيني يستخدمها لإجراء تدريبات بالذخيرة الحيّة.

وأضاف أن الصين "تعارض بشدّة" هذا "الاستفزاز الواضح" الذي "مثّل خرقاً لقواعد سلوك السلامة الجوية والبحرية بين الصين والولايات المتحدة".

وناشد المتحدّث الولايات المتحدة "التوقف فوراً عن مثل هذه الاستفزازات واتّخاذ خطوات ملموسة لحماية السلام والاستقرار الإقليميين".

وأعرب المتحدّث عن أسفه لأنّ تحليق الطائرة الأميركية في هذه المنطقة "كان من الممكن أن يؤدّي بسهولة إلى سوء تقدير وحتى وقوع حوادث".

ويأتي هذا الموقف الصيني على خلفية توتّرات شديدة بين واشنطن وبكين اللتين تباعد بينهما خلافات عسكرية وتجارية وسياسية.

وتنفّذ القوات البحرية الأمريكية بانتظام عمليات قرب تايوان وفي بحر الصين الجنوبي تأكيداً من الولايات المتّحدة على حريّة الملاحة في هذه المنطقة وتشكيكاً بسيادة الصين على أنحاء واسعة منها.

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