إريك ترامب: والدي سوف يرسل الأمريكيين إلى المريخ
واشنطن - (د ب أ):
أثنى إريك ترامب على والده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته بمؤتمر الحزب الجمهوري، قائلا إن الرئيس سيحيي "روح" الولايات المتحدة.
وأضاف: "قريبا تحت قيادة والدي، سيتم إرسال الأمريكيين إلى المريخ".
ويقود دونالد ترامب برنامجا فضائيا أمريكيا متجددا، على الصعيدين المدني و العسكري. وتعمل إدارة الطيران والفضاء (ناسا) على إعادة رواد الفضاء إلى القمر ثم الذهاب إلى المريخ.
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