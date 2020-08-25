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ميلانيا ترامب تلقي كلمة في الليلة الثانية لمؤتمر الحزب الجمهوري

06:41 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ميلانيا ترامب تلقي كلمة في الليلة الثانية لمؤتمر الحزب الجمهوري

ميلانيا ترامب

واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن تلعب السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، دورًا بارزًا في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تتابع هي والمتحدثون الآخرون الموضوعات الرئيسية، التي تمت مناقشتها في اليوم السابق وهي الدفاع عن الرئيس دونالد ترامب وانتقاد الديمقراطيين المنافسين.

من المقرر أن تلقي السيدة الأولى خطاب المساء من حديقة الورود في البيت الأبيض، مما أثار انتقادات لترامب لاستخدامه ممتلكات اتحادية من أجل حملته.

وتعرض خطابها في مؤتمر الحزب الجمهوري عام 2016 لاتهامات بالسرقة الأدبية بسبب سطور بدا أنها نقلتها من تصريحات السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما عام 2008..

كما يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلقاء خطاب في المؤتمر اليوم الثلاثاء.

وتعرض قراره بالتحدث لانتقادات، لأن بومبيو يلقي الكلمة خلال زيارة رسمية إلى الشرق الأوسط بصفته وزير الخارجية الأمريكي، وعادة ما يبتعد كبار الوزراء عن الأحداث الحزبية أثناء وجودهم في العمل.

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