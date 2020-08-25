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اتباعا لمبدأ "المعاملة بالمثل".. فرنسا تفرض قيودًا على العائدين من بريطانيا

01:01 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
اتباعا لمبدأ "المعاملة بالمثل".. فرنسا تفرض قيودًا على العائدين من بريطانيا

كليمينت بيون

فرنسا - (أ ش أ)

قال وزير الشئون الأوروبية في فرنسا كليمينت بيون، إن بلاده تعتزم فرض الحجر الصحي للقادمين إليها من بريطانيا، وذلك بالتوازي مع الإجراء نفسه الذي أعلنته بريطانيا في وقت سابق.
وكانت بريطانيا قد أضافت فرنسا إلى "القائمة الحمراء" للدول المحظورة في 15 أغسطس الحالي، بعد ارتفاع معدلات الإصابة فيها بفيروس كورونا، وبالتالي فعلى من يذهب إلى بريطانيا من فرنسا، عزل نفسه بمنزله لمدة 15 يوما، وهو نفس الإجراء الذي تعتزم فرنسا فرضه على من ينتقل إليها من بريطانيا.

وأوضح بيون، وفقا لما نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن هذا الإجراء يأتي للمعاملة بالمثل، وسيطبق خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفًا أنه "بالنسبة للعائدين من المملكة المتحدة سيكون هناك تدابير تقييدية سيتم تحديدها خلال الأيام القادمة عن طريق رئيس الوزراء ومجلس الدفاع".

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كليمينت بيون وزير الشئون الأوروبية فرنسا بريطانيا

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