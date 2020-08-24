مقتل 9 على الأقل في انفجارين جنوبي الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

أعلن الجيش والشرطة في الفلبين أن انفجارين هزا بلدة بجنوب البلاد اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وأشار تقرير عسكري إلى أن الانفجار الأول وقع ظهر اليوم (0400 بتوقيت جرينتش) أمام ساحة عامة عند شارع رئيسي في بلدة جولو بإقليم سولو (ألف كيلومتر جنوب مانيلا).

وذكر التقرير أن "التحقيقات الأولية أوضحت أن التفجير تم بدراجة نارية مفخخة".

وأضاف أن خمسة جنود وأربعة مدنيين قتلوا جراء الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة 16 جنديا.

وذكر تقرير للشرطة أن الانفجار الثاني وقع بعد حوالي ساعة من الانفجار الأول، أمام بنك في شارع قريب، بينما كانت قوات الأمن لا تزال تتعامل مع موقع الانفجار الأول.

وأضاف التقرير أن "خبراء من وحدة إبطال مفعول المتفجرات هرعوا على الفور إلى المنطقة للقيام بعملية مسح للبحث عن أي عبوات ناسفة أخرى محتملة ".

وسولو هي معقل لجماعة أبو سياف المتشددة، والتي تم اتهامها بارتكاب بعض أكثر الهجمات الإرهابية دموية في الفلبين، بالإضافة إلى عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وعمليات إعدام بقطع الرؤوس.

وتحالفت الجماعة مع تنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن العديد من التفجيرات في الفلبين.

ووقع الانفجاران بعد أكثر من أسبوع من تسلم الشرطة قياديا في جماعة أبو سياف بعدما طلب مساعدة رجل دين إسلامي بارز للحصول على رعاية طبية لعلاج إصابة تعود للعام الماضي.

وكان القيادي سوسوكان قد فقد ذراعه إثر انفجار قنبلة يدوية خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الحكومة في جولو.