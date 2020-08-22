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ترامب يمارس ضغوطا على السلطات الصحية لتطوير لقاح لكورونا قبل الانتخابات

04:55 م السبت 22 أغسطس 2020
ترامب يمارس ضغوطا على السلطات الصحية لتطوير لقاح لكورونا قبل الانتخابات

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطا على السلطات الصحية الأمريكية لتطوير واعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، وذلك في تغريدة له نشرها اليوم السبت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى.

وقال ترامب في تغريدته "إن الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء إختبار اللقاحات والعلاجات عليهم. من الواضح أنهم يأملون في تأخير الرد إلى ما بعد 3 نوفمبر.. يجب التركيز على السرعة ، وإنقاذ الأرواح!".

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .

وكان ترامب قد ذكر في الماضى أنه يأمل أن يتم تطوير لقاح في وقت قريب من موعد الانتخابات.

دونالد ترامب الصحة الأمريكية لقاح كورونا ستيفن هان

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