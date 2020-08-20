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عون يدعو إلى مشاركة كفاءات في الحكومة اللبنانية الجديدة

01:06 م الخميس 20 أغسطس 2020
عون يدعو إلى مشاركة كفاءات في الحكومة اللبنانية الجديدة

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إلى مشاركة كفاءات في الحكومة الجديدة.

وقال الرئيس عون ، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم :"أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة".

يذكر أن حكومة حسان دياب قد استقالت على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري وخلف أضرارا جسيمة في المرفأ وفي المباني المحيطة.

وأسفر الانفجار ايضا عن سقوط أكثر من 180 قتيلا بينهم رعايا عرب وأجانب وعناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وحوالي 6000 جريح بالإضافة إلى 30 مفقوداً.

ميشال عون بيروت لبنان

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