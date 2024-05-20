إقلاع أول طائرة روسية من طراز Il-76 للبحث عن الرئيس الإيراني

وكالات

أقلعت أول طائرة من طراز Il-76 تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية من مطار جوكوفسكي إلى مدينة تبريز الإيرانية للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني المفقودة، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

ويشارك ما يقارب من 73 فريقا للإنقاذ يعملون في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني.

وتم إرسال 23 فريقا من طهران والمحافظات المجاورة للمشاركة في عملية البحث عن الطائرة، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقالت وكالة أنباء ألاناضول، إن الطائرة التركية المسيرة "أقينجي" تمكنت من تحديد مصدر الحرارة المشتبه بها من حطام المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في شمال غرب إيران.

وأضافت الوكالة، أن الفريق التركي قام بإرسال الإحداثيات إلى السلطات الإيرانية للتوجه إلى عين المكان.

وقالت وكالة إرنا للإنباء: "تم اكتشاف إحداثيات النقاط الساخنة لتحطم طائرة الرئيس الإيراني وسط غابة جبلية على بعد 3 كيلومترات قرب قرية تسمى توال شمال غرب إيران."

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه تم تقييم صور المسيرة التركية ومن المتوقع الوصول للمكان الذي أعلنته خلال نصف ساعة.