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تقرير أممي: نحو نصف سكان أفغانستان في حاجة للمساعدات الإنسانية

01:08 م الخميس 20 أغسطس 2020
تقرير أممي: نحو نصف سكان أفغانستان في حاجة للمساعدات الإنسانية

سكان أفغانستان

كابول - أ ش أ

كشفت بيانات صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خلال الأشهر الأولى من عام 2020 أن 12 مليون أفغاني في حاجة للمساعدات الإنسانية.

وأشار برنامج الأغذية الليلة الماضية في تقرير - نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس- أنه إلى جانب 12 مليون أفغاني سبق إعلانهم كمستفيدين من المساعدات الإنسانية، يوجد 4 ملايين آخرين تضرروا مؤخرا من فيروس كورونا "كوفيد-19" بشدة.

ووفقا للتقرير يصل إجمالي عدد الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة للإعانة 16 مليون شخصا؛ مما يعني أن نحو نصف عدد سكان البلاد يعيشون في ظروف قاسية.

يُذكر أن ثلث سكان أفغانستان قد يواجهون نقصا في المواد الغذائية خلال الأوقات القادمة مما يؤثر سلبا على مستوى معيشتهم.

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أفغانستان المساعدات الإنسانية برنامج الأغذية العالمي

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