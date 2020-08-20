بعد كوب شاي "مشبوه".. تسمم أبرز معارض روسي لبوتين و"تدهور حالته"

موسكو- (أ ف ب):

أدخل أبرز معارض روسي أليكسي نافالني الى العناية المركزية في المستشفى بعدما تعرض "لتسمم" كما يبدو، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمه الخميس على تويتر.

وقالت المتحدثة كيرا يارميش إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجىء مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

وأضافت "نعتقد أن أليكسي تعرض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه. لان ذلك كان المشروب الوحيد الذي احتساه في الصباح".

وتابعت "الأطباء قالوا إنه تم امتصاص السم بسرعة عبر الشاي الساخن".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية تاس أن نافالني موجود في وحدة العناية المركزة لمرضى التسمم في مستشفى اومسك للطوارىء في سيبيريا.

وهذا المحامي البالغ من العمر 44 عاما أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق ان تعرض لهجمات جسدية في السابق. فقد أصيب بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه عام 2017.

وغالبا ما يتعرض نافالني وأنصاره وأفراد عائلاتهم لتوقيفات ومداهمات وضغوط من الشرطة في كافة انحاء روسيا.