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أوباما ينتقد ترامب في كلمة بمؤتمر الحزب الديمقراطي

06:56 ص الخميس 20 أغسطس 2020
أوباما ينتقد ترامب في كلمة بمؤتمر الحزب الديمقراطي

باراك أوباما

واشنطن - (د ب أ):
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في كلمة أدلى بها الأربعاء في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الرئيس الحالي دونالد ترامب، بشأن عدد من القضايا بما في ذلك "قمع المتظاهرين وتشويه سمعة الصحافة الحرة وعدم الالتزام بالحقائق والعلم".

كما انتقد أوباما "أولئك الذين يمكّنون" الرئيس الحالي، في إشارة للجمهوريين الذين احتشدوا حول ترامب. كما اتهم خصومه السياسيين بالسعي لجعل الأمر أكثر صعوبة على الناخبين في التصويت ، لأنهم "يعلمون أنهم لا يستطيعون كسبك بسياساتهم".

وأقر بأن النظام السياسي غالبا ما يخذل المواطنين، لكنه شجع الأشخاص على المشاركة في الانتخابات.

وقال أوباما لدى إعلانه عن تأييد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس: "يمكنكم إعطاء ديمقراطيتنا معنى جديدا وبإمكانكم أخذها لمكان أفضل".

باراك أوباما الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية

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