أوباما ينتقد ترامب في كلمة بمؤتمر الحزب الديمقراطي
واشنطن - (د ب أ):
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في كلمة أدلى بها الأربعاء في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الرئيس الحالي دونالد ترامب، بشأن عدد من القضايا بما في ذلك "قمع المتظاهرين وتشويه سمعة الصحافة الحرة وعدم الالتزام بالحقائق والعلم".
كما انتقد أوباما "أولئك الذين يمكّنون" الرئيس الحالي، في إشارة للجمهوريين الذين احتشدوا حول ترامب. كما اتهم خصومه السياسيين بالسعي لجعل الأمر أكثر صعوبة على الناخبين في التصويت ، لأنهم "يعلمون أنهم لا يستطيعون كسبك بسياساتهم".
وأقر بأن النظام السياسي غالبا ما يخذل المواطنين، لكنه شجع الأشخاص على المشاركة في الانتخابات.
وقال أوباما لدى إعلانه عن تأييد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس: "يمكنكم إعطاء ديمقراطيتنا معنى جديدا وبإمكانكم أخذها لمكان أفضل".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96914
عدد المصابين
-
62553
عدد المتعافين
-
5197
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
22244179
عدد المصابين
-
14168389
عدد المتعافين
-
783525
عدد الوفيات
إعلان