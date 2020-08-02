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اكتشاف ٤٠ إصابة بكورونا بين ركاب وطاقم سفينة سياحية بالنرويج

11:14 م الأحد 02 أغسطس 2020
اكتشاف ٤٠ إصابة بكورونا بين ركاب وطاقم سفينة سياحية بالنرويج

ارشيفية

وكالات

قال مسؤولو الصحة العامة في النرويج، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابة 40 على الأقل من أفراد طاقم وركاب باخرة سياحية فاخرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وإن السلطات ما زالت تقتفي أثر عدد من ركاب رحلتين للقطب الشمالي في الفترة الأخيرة.

ودخل أربعة من أفراد طاقم الباخرة "إم.إس روالد أموندسن" المستشفى يوم الجمعة الماضية، عندما وصلت السفينة إلى ميناء ترومسه وتم تشخيص إصابتهم بالمرض الرئوي في وقت لاحق.

وأثبتت الفحوص إصابة 32 آخرين بالمرض من بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 158.

وبينما خضع أفراد الطاقم للحجر الصحي على متن الباخرة تم السماح للركاب الذين وصلوا يوم الجمعة، وعددهم 178، بالنزول دون تشخيص مما أدى إلى عملية معقدة لتحديد أماكنهم بغرض احتواء أي انتشار محتمل للفيروس.

وقال المعهد النرويجي للصحة العامة، وبلدية ترومسه، إنه ثبت إلى الآن أن أربعة من المسافرين على الباخرة في رحلتين منفصلتين منذ 17 يوليو الماضي، وعددهم 387 راكبًا، يحملون الفيروس.

وقالت المسؤولة التنفيذية الكبيرة في المعهد لينه فولد، "نتوقع ظهور إصابات كثيرة فيما يتصل بهذا التفشي".

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