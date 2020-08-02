في بؤرته الأولى.. الصين تسجل ٣ إصابات جديدة بكورونا في هوبي

وكالات

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، التي أصبحت البؤرة الأولى المعروفة لانتشار الفيروس في يناير الماضي، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن لجنة الصحة المحلية في مقاطعة هوبي، اليوم الأحد، قولها إنها سجلت 3 حالات إصابة وافدة بكورونا، وحالة أخرى من دون أعراض يوم السبت الماضي.

وأضافت اللجنة أن جميع المرضى الثلاثة المؤكدة إصابتهم أُدخلوا المستشفى في مدينة ووهان، المركز الإداري للمقاطعة.

يذكر أن مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصيني أصبحت بؤرة انتشار فيروس كورونا عندما تم الإعلان عن اكتشافه لأول مرة في أواخر ديسمبر وأوائل يناير الماضي.