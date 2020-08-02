أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

في بؤرته الأولى.. الصين تسجل ٣ إصابات جديدة بكورونا في هوبي

09:48 م الأحد 02 أغسطس 2020
في بؤرته الأولى.. الصين تسجل ٣ إصابات جديدة بكورونا في هوبي

فيروس كورونا

وكالات

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، التي أصبحت البؤرة الأولى المعروفة لانتشار الفيروس في يناير الماضي، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن لجنة الصحة المحلية في مقاطعة هوبي، اليوم الأحد، قولها إنها سجلت 3 حالات إصابة وافدة بكورونا، وحالة أخرى من دون أعراض يوم السبت الماضي.

وأضافت اللجنة أن جميع المرضى الثلاثة المؤكدة إصابتهم أُدخلوا المستشفى في مدينة ووهان، المركز الإداري للمقاطعة.

يذكر أن مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصيني أصبحت بؤرة انتشار فيروس كورونا عندما تم الإعلان عن اكتشافه لأول مرة في أواخر ديسمبر وأوائل يناير الماضي.

فيروس كورونا الصين هوبي

الخبر التالى:

مسؤول يمني: ترحيل البهائيين إلى خارج البلاد "جريمة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصرع 8 أشخاص و7 مصابين في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية