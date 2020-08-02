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تحذيرات من تكرار سيناريو حرائق غابات الأمازون

01:16 م الأحد 02 أغسطس 2020
تحذيرات من تكرار سيناريو حرائق غابات الأمازون

حرائق غابات الأمازون

برازيليا- (بي بي سي):

حذر خبراء البيئة في البرازيل من تكرار الحرائق التي شهدتها غابات الأمازون العام الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل ما يقرب من سبعة آلاف حريق في يوليو الماضي بزيادة 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويقول نشطاء إنهم يتوقعون أن يزداد الوضع سوءًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام.

وتم حظر إشعال الحرائق لتطهير الأراضي رسميًا بعد تعرض الحكومة لضغوط من المستثمرين الدوليين.

ويلوم كثيرون الرئيس البرازيلي جائير بولسنارو على تشجيع الأنشطة الزراعية والتعدين في غابات الأمازون، وهى أكبر غابة مطيرة في العالم، ويُعتقد أن معظم الحرائق تشتعل بسبب المزارعين وقاطعي الأشجار الذين يمهدون الأراضي للزراعة أو الرعي.

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