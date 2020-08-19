رئيس وزراء أستراليا يرغب في جعل اللقاح ضد كورونا إجباريا

كانبيرا- (بي بي سي):

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إنه يرغب في جعل اللقاحات ضد فيروس كورونا إجبارية على كل المواطنين الاستراليين.

وجاء حديث موريسون بعد إبرام حكمته صفقة مع شركة العقاقير الطبية السويدية الإنجليزية "أسترا زينكا"لإنتاج اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد.

ويأمل الباحثون في الحصول على نتاج إيجابية من المرحلة الثالثة من التجارب على العقار بحلول نهاية العام الجاري.