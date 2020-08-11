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ترامب: من الممكن عقد صفقة مع إيران بعد فوزي بالانتخابات الرئاسية

01:00 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
ترامب: من الممكن عقد صفقة مع إيران بعد فوزي بالانتخابات الرئاسية

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن عقد صفقة جديدة مع إيران بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المقرر لها نوفمبر المقبل.
وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم من البيت الأبيض، أنه سيعقد عددًا من الصفقات والاتفاقيات مع عدة دول حال فوزه بالانتخابات، مشيرًا إلى أن الأمر سيختلف حال فاز الديمقراطيون.
وكان ترامب أعلن، إنه يعتزم توقيع اتفاقات مع إيران وكوريا الشمالية في حال فاز بانتخابات الرئاسة المقبلة، المقررة في نوفمبر المقبل.
وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية: "إيران ربما لا تود أن أظل في المنصب، لكنني أنا أود أن أصرح بشىء، إذا فزت بالرئاسة سنقوم سريعًا بإبرام اتفاقات مع إيران وكوريا الشمالية".

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