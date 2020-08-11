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بعد حادث إطلاق النار.. ترامب: أشعر بالارتياح في البيت الأبيض مع وجود عناصر الخدمة السرية

12:18 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
بعد حادث إطلاق النار.. ترامب: أشعر بالارتياح في البيت الأبيض مع وجود عناصر الخدمة السرية

دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض، تعامل مع حادث إطلاق نار من قبل مسلح خارج البيت الأبيض، أثناء المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا.

وقال ترامب، إنه يشعر بالارتياح في البيت الأبيض في ظل وجود عناصر الخدمة السرية، المنوط بها حماية الرئيس وعائلته وكبار القادة وكبار الزوار.

وأعلن ترامب، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خاصًا بعد مده بالمعلومات اللازمة بشأن الحادث الذي وقع اليوم أثناء مؤتمره الصحفي.

وكان ترامب أثنى خلال الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، في مايو الماضي، على سلوك ضباط جهاز الخدمة السرية عقب مظاهرات انطلقت بالقرب من البيت الأبيض احتجاجا على وفاة رجل أسود كان قيد احتجاز الشرطة، وذلك قبل أن يقترح أنه يجب على أنصاره التجمع في احتجاج مضاد.

دونالد ترامب جهاز الخدمة السرية البيت الأبيض إطلاق نار

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