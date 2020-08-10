20 قتيلا نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول في السودان
الخرطوم- (بي بي سي):
أعلنت السلطات السودانية مقتل 20 شخصا وإصابة آخرين نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مناطق عدة في البلاد.
وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للقتلى منذ الخميس الى 30.
وقالت هيئة الدفاع المدني إن إجمالي المنازل التي دمرتها السيول منذ يوم الخميس الماضي يقترب من أربعة ألاف.
وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.
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