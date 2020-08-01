النمسا: المستشار الفيدرالي غير مصاب بفيروس كورونا المستجد

النمسا - (أ ش أ)

أعلنت المستشارية النمساوية (رئاسة الوزراء)، أن المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس سليم صحيًا وغير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في المستشارية اليوم السبت، إن أحد مساعدي كورتس أصيب بالفيروس وهو أول حالة يثبت إيجابيتها بمكتب رئاسة الوزراء "المستشارية" .

وأضافت المصادر، أن المساعد لم يكن لديه اتصال مباشر مع المستشار الفيدرالي والذي تم إجراء اختبار له بالفعل وثبت أنه سلبي.

وأشارت المصادر، أن زميلين آخرين مخالطين للمساعد تم وضعهما في الحجر الصحي المنزلي.