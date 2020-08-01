أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

النمسا: المستشار الفيدرالي غير مصاب بفيروس كورونا المستجد

03:58 م السبت 01 أغسطس 2020
النمسا: المستشار الفيدرالي غير مصاب بفيروس كورونا المستجد

سباستيان كورتس

النمسا - (أ ش أ)

أعلنت المستشارية النمساوية (رئاسة الوزراء)، أن المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس سليم صحيًا وغير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في المستشارية اليوم السبت، إن أحد مساعدي كورتس أصيب بالفيروس وهو أول حالة يثبت إيجابيتها بمكتب رئاسة الوزراء "المستشارية" .

وأضافت المصادر، أن المساعد لم يكن لديه اتصال مباشر مع المستشار الفيدرالي والذي تم إجراء اختبار له بالفعل وثبت أنه سلبي.

وأشارت المصادر، أن زميلين آخرين مخالطين للمساعد تم وضعهما في الحجر الصحي المنزلي.

هذا المحتوى من

سباستيان كورتس النمسا المستشار الفيدرالي المستشارية النمساوية فيروس كورونا

الخبر التالى:

البرازيل: 2.66 مليون إصابة وأكثر من 92 ألفا وفاة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94078

    عدد المصابين

  • 39638

    عدد المتعافين

  • 4805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان