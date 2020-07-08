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إسعاف 39 فتاة من مصنع في الأردن إلى المستشفى

02:04 م الأربعاء 08 يوليه 2020
إسعاف 39 فتاة من مصنع في الأردن إلى المستشفى

ارشيفية

وكالات:

أسعف الدفاع المدني الأردني اليوم الأربعاء، 39 فتاة إثر تعرضهن للاختناق، داخل مصنع ملابس يعملن فيه بإربد، بعدما كان عدد من عاملاته قد تعرضن للاختناق إثر استنشاق مبيد حشري قبل أيام.

وذكرت وكالة "عمون" للأنباء، أن 10 عاملات خرجن من المستشفى بعد تلقيهن العلاج.

وتوجه محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير صحة إربد، الدكتور رياض الشياب، إلى مستشفى معاذ بن جبل للاطلاع على الوضع الصحي للعاملات المصابات.

وكان أكثر من 160 عاملة قد تعرضن لتسمم واختناق جراء استنشاقهن مواد كيميائية في أحد مصانع لواء الأغوار الشمالية قبل نحو أسبوعين.

مصنع في الأردن اسعاف فتيات الدفاع المدني الأردني اختناق

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