رئيس زيمبابوي يقيل وزير الصحة مويو على خلفية اتهامه بالفساد
هرارى - (د ب أ):
أقال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، وزير الصحة في البلاد أوبيديا مويو على أن يسرى قرار الإقالة بأثر فوري، وذلك وفقا لبيان من ديوان الرئاسة في زيمبابوى اليوم الثلاثاء.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن السكرتير الأول لديوان الرئاسة ومجلس الوزراء في زيمبابوى ميشيك سيباندا قوله إن إقالة مويو جاءت بسبب سلوك غير مناسب ولا يليق بوزير في الحكومة.
وقد تم توجيه الاتهام إلى الوزير مويو في شهر يونيو الماضي بالاستغلال الجنائى لمنصبه والقيام بعمليات غير مشروعة لشراء معدات وأدوات طبية تتعلق بمكافحة فيروس كورونا بقيمة 75 مليون دولار.
وكان قد تم الافراج عن الوزير بكفالة في العشرين من يونيو الماضي مع استمرار التحقيقات في الصفقة المشبوهة للمعدات والأدوات الطبية.
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