السفارة الألمانية بالقاهرة تنعي الفريق محمد العصار

القاهرة - أ ش أ

نعت سفارة ألمانيا بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية أمس.

وذكرت السفارة - في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- أن الدكتور سيريل نون السفير الألماني لدى مصر أرسل برقية عزاء إلى الحكومة المصرية، أعرب خلالها عن خالص التعازي القلبية للحكومة وللشعب المصري ولعائلة وأصدقاء الفقيد.