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السفارة الألمانية بالقاهرة تنعي الفريق محمد العصار

10:27 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
السفارة الألمانية بالقاهرة تنعي الفريق محمد العصار

الفريق محمد العصار

القاهرة - أ ش أ
نعت سفارة ألمانيا بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية أمس.
وذكرت السفارة - في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- أن الدكتور سيريل نون السفير الألماني لدى مصر أرسل برقية عزاء إلى الحكومة المصرية، أعرب خلالها عن خالص التعازي القلبية للحكومة وللشعب المصري ولعائلة وأصدقاء الفقيد.

الفريق محمد العصار السفارة الألمانية بالقاهرة فيسبوك

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