السفارة الألمانية بالقاهرة تنعي الفريق محمد العصار
القاهرة - أ ش أ
نعت سفارة ألمانيا بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار، الذي وافته المنية أمس.
وذكرت السفارة - في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- أن الدكتور سيريل نون السفير الألماني لدى مصر أرسل برقية عزاء إلى الحكومة المصرية، أعرب خلالها عن خالص التعازي القلبية للحكومة وللشعب المصري ولعائلة وأصدقاء الفقيد.
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