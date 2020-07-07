روسيا تتوعد بفرض عقوبات مضادة على بريطانيا: "سنرد بالمثل"

موسكو- (أ ف ب):

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا ستفرض عقوبات مضادة على بريطانيا بعدما كشفت لندن هذا الأسبوع عن نظام جديد لعقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان تستهدف شخصيات ومنظمات بينهم مسؤولون روس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "لا يمكننا إلا أن نشعر بالأسف لهذا النوع من الإجراءات غير الودية"، مضيفا أنه "بالطبع سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".

وأُدرج 25 روسيا على القائمة التي كشفت عنها وزارة الخارجية البريطانية على خلفية الاشتباه بتورطهم في وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي في السجن.

وتوفي ماغنيتسكي الذي كان مستشار الشؤون الضريبية للممول البريطاني وليام براودر في السجن إثر مرض لم يعالج منه عام 2009 بعدما اتهم مسؤولين في روسيا باحتيال ضريبي قيمته 230 مليون دولار.

ومن بين المسؤولين المستهدفين بالعقوبات ألكساندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق المرتبطة مباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونددت سفارة موسكو في لندن الاثنين بالعقوبات مشددة على أن نظام روسيا القضائي "مستقل" و"يديره القانون فحسب".

واتّهمت لندن روسيا بالقيام بأنشطة "مزعزعة للاستقرار" تشمل هجوما كيميائيا عام 2018 كاد يتسبب بمقتل الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته.

ورفضت روسيا التهم بأن ضباطا من جهاز استخباراتها النافذ استخدموا غاز أعصاب قوي لتسميم سكريبال ردا على تعاونه مع أجهزة استخبارات بريطانية وغربية.