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ما جدوى تغطية الوجه في الوقاية من كورونا؟ خبير بريطاني يجيب

01:52 م الثلاثاء 07 يوليه 2020
ما جدوى تغطية الوجه في الوقاية من كورونا؟ خبير بريطاني يجيب

فيروس كورونا

لندن- (بي بي سي):

دعا رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في بريطانيا، البروفيسور فينكي راما كرينشان ، إلى تغطية الوجه في الأماكن المزدحمة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا .

تأتي دعوة" راما كرينشان" في وقت تعززت فيه الأدلة التي تدعم الحديث عن فوائد ارتداء قناع الوجه أو الكمامة في حماية مرتديها، و من حولهم .

وتسود حالة من التباين بين الخبراء في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية حيال أهمية تغطية الوجه.

حيث يرى بعض الخبراء، أن تغطية سكان البلاد الآسيوية لوجوههم لم يمنع انتشار الأنفلونزا هناك بحيث يقتصر الأمر على إعطاء شعور زائف بالأمان.

لكن في المقابل هناك حالة من الإجماع على أن ارتداء الكمامة يقلل من خطر انتقال فيروس الكورونا من الشخص الذي يرتديها إلى الأخرين

بدوره، يذهب رئيس الجمعية الملكية إلى أبعد من ذلك بالتشديد على أن من يقوم بتغطية وجهه يقلل من احتمال إصابته بالفيروس، مشددا على ضرورة بذل كل ما هو متاح لمنع حدوث موجة ثانية.

وأشار رئيس الاكاديمية العلمية إلى أن تجربة ارتداء أقنعة الوجه تُطبق بسلاسة في أوروبا، ولم تزعج المواطنين في فرنسا و إيطاليا وإسبانيا.

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