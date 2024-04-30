المفوض العام للأونروا: لم يطلب من الفلسطينيين إخلاء رفح حتى الآن

(مصراوي)

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إنه لم يطلب من الناس إخلاء مدينة رفح حتى الآن.

وأضاف المفوض العام للأونروا، أنه يوجد قلق كبير في غزة من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح.

وأوضح لازاريني، أن مخاوف السكان تكمن في عدم التوصل إلى اتفاق عاجل الأسبوع الجاري.

وطالب لازاريني، بزيادة الإمدادات الغذائية القادمة إلى قطاع غزة، قائلًا إنه رغم زيادة المساعدات في إبريل الجاري لكنها لا تزال غير كافية.

وكشف لازاريني، عن مقتل 182 موظفًا من العاملين بالوكالة منذ بدء الحرب في غزة، مطالبًا بإزالة العراقيل الموضوعة أمام وصول قوافل المساعدات بأمان إلى المحتاجين داخل القطاع.

وأشاد لازاريني، باستئناف عدد من الدول تمويلها للأونروا مؤخرًا عقب صدور تقرير اللجنة الأممية، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد قليل من الدول لم توافق بعد على استئناف التمويل.

وأعرب لازاريني، عن قلقه عن مصير المعتقلين الذين أسرتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة، كما طالب بالإفراج غير المشروط عن الأسرى المحتجزين في غزة.