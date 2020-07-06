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خسائر التسرب النفطي في روسيا تتخطى ملياري دولار

10:59 م الإثنين 06 يوليه 2020
خسائر التسرب النفطي في روسيا تتخطى ملياري دولار

النفط

موسكو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أن الأضرار البيئية الناجمة عن التسرب النفطي في منطقة القطب الشمالي من روسيا تزيد على ملياري دولار.

وذكرت هيئة حماية الطبيعة الروسية، أن الأضرار التي لحقت بالمياه فقط تزيد على 147 مليار روبل (ملياري دولار)، في حين تصل الخسائر في اليابسة إلى حوالي 739 مليون روبل.

كان الحادث قد وقع في نهاية مايو الماضي، في محطة لتوليد الكهرباء مما أدى إلى تسرب حوالي 21 ألف طن من النفط إلى المحيط القطبي الشمالي.

واعتبرت منظمة السلام الأخضر البيئية، أن هذا الحادث هو أسوأ حادث بيئي في تاريخ المنطقة القطبية في روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن ديمتري كوبيلكين وزير البيئة الروسي، القول إن مدى الأضرار التي لحقت بالمياه في القطب الشمالي لا مثيل لها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حالة الطوارئ وأمر المستثمر الروسي فلاديمير بوتانين، أغنى رجل في روسيا ومالك المشروع، بتحمل الخسائر الناجمة عن الحادث.

كانت شركة التعدين الروسية نوريلسك نيكل، اعترفت مؤخرا بإلقاء آلاف اللترات من المخلفات السائلة شديدة السمية في عدة أنهار قريبة، وقالت إنها ستنفق أكثر من 10 مليارات روبل (145 مليون دولار) لتنظيف التسرب النفطي.

وقالت مسؤولة بيئية روسية بارزة، إن الأمر قد يستغرق عقدًا على الأقل حتى يتعافى النظام البيئي المحلي من تبعات حادث تسرب النفط.

النفط موسكو روسيا هيئة حماية الطبيعة الروسية

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