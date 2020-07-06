الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة إنتاج عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كورونا
وكالات
أبلغ وزير الصحة الألماني ينس سبان، مشرعي الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأن بلاده لا تملك سوى بضع مئات من الجرعات من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي يستخدمه مرضى كوفيد-19، قائلاً إنه يعمل على ضمان إنتاج الدواء في أوروبا، حسبما ذكرت رويترز.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنها تبحث سبل زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة جيلياد ساينسز الأمريكية المنتجة لريمديسيفير، وهو الدواء الوحيد الذي منحه الاتحاد الأوروبي تفويض تسويق مشروطًا لاستخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19.
وقال سبان في جلسة استماع عبر الإنترنت نظمها البرلمان الأوروبي "ليس لدينا مخزون ضخم الآن، ليس لدينا سوى بضع مئات من الجرعات".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنها أجرت اليوم الاثنين، محادثات مع شركة جيلياد ساينسز بخصوص طاقتها الإنتاجية لكنه أحجم عن توضيح تفاصيل المناقشات لكونها سرية.
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