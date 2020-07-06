أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة إنتاج عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كورونا

08:37 م الإثنين 06 يوليه 2020
الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة إنتاج عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كورونا

وزير الصحة الألماني ينس شبان

وكالات

أبلغ وزير الصحة الألماني ينس سبان، مشرعي الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأن بلاده لا تملك سوى بضع مئات من الجرعات من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي يستخدمه مرضى كوفيد-19، قائلاً إنه يعمل على ضمان إنتاج الدواء في أوروبا، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنها تبحث سبل زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة جيلياد ساينسز الأمريكية المنتجة لريمديسيفير، وهو الدواء الوحيد الذي منحه الاتحاد الأوروبي تفويض تسويق مشروطًا لاستخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19.

وقال سبان في جلسة استماع عبر الإنترنت نظمها البرلمان الأوروبي "ليس لدينا مخزون ضخم الآن، ليس لدينا سوى بضع مئات من الجرعات".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنها أجرت اليوم الاثنين، محادثات مع شركة جيلياد ساينسز بخصوص طاقتها الإنتاجية لكنه أحجم عن توضيح تفاصيل المناقشات لكونها سرية.

عقار ريمديسيفير الاتحاد الأوروبي ينس سبان أوروبا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الإمارات: 528 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 52 ألفا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي عبر "تويتر": الفريق العصار كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها