إدانة صحفية روسية بتهمة تبرير الإرهاب
موسكو - (د ب أ)
أدينت الصحفية الروسية سفيتلانا بروكوبييفا، اليوم الاثنين، بتهمة تبرير الإرهاب، وتم تغريمها 500 ألف روبل (سبعة آلاف دولار)، خلال محاكمة قوبلت بانتقادات دولية.
وتفوق قيمة الغرامة متوسط الراتب السنوي في روسيا.
وكان الادعاء في البداية يطالب بتوقيع عقوبة السجن ست سنوات على بروكوبييفا، مع منعها من ممارسة المهنة لمدة أربع سنوات.
وأدينت بروكوبييفا بسبب التعليق على ضعف المجتمع الروسي، في أعقاب التفجير الذي استهدف مقر الاستخبارات الداخلية الروسية بواسطة شخص يبلغ من العمر 17 عامًا قبل عامين.
وكان ميخائيل شلوبيزكي قد شن الهجوم احتجاجًا على "المحاكمات غير النزيهة" و"أعمال التعذيب" التي تقوم بها الاستخبارات الداخلية الروسية، وقد قضى نحبه خلال الانفجار.
وانتقدت نقابة الصحفيين الروسية المحاكمة باعتبار أنها "تزيد من تقييد حرية الصحافة"، فيما طالب رئيس النقابة فلاديمير سولوفيوف بإلغاء العقوبة.
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