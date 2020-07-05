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الأمم المتحدة: مقتل لاجئين برصاص الأمن في رواندا

11:12 م الأحد 05 يوليه 2020
الأمم المتحدة: مقتل لاجئين برصاص الأمن في رواندا

رواندا

كيجالي - (د ب أ)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن قوات الأمن في رواندا أطلقت النار بشكل مميت على اثنين من اللاجئين من بورندي.

وأبلغت السلطات الرواندية، المفوضية بأن الرجلين حاولا عبور الحدود إلى تنزانيا القريبة من مخيم مهاما للاجئين.

وقالت الشرطة الرواندية على تويتر إن رجال الأمن أطلقوا النار على أشخاص يشتبه بأنهم مهربو مخدرات.

وتم تحديد هوية اثنين من القتلى في وقت لاحق بأنهم لاجئون من بوروندي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليز لورا فيشلاناني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "قتل لاجئين بالرصاص حادث مأساوي للغاية ".

وقالت إننا "قمنا بزيارة المخيم، وطلبنا من اللاجئين أن يظلوا هادئين، حيث تجري السلطات تحقيقا في ظروف مقتل اللاجئين الاثنين".

وأضافت أنه وفقا للسلطات، فإن اللاجئين الاثنين كانا خارج المخيم أثناء فرض حظر تجوال صارم في الفترة بين 9 مساء إلى 5 صباحا.

وفر أكثر من 388 ألف بوروندي إلى دول مجاورة، من بينهم 72 ألفا إلى رواندا، وفقا للمفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مقتل لاجئين رواندا

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